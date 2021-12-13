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لبنان
استعدادٌ لتفجير ذخائر في الجنوب.. هذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
13-12-2021
|
15:23
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانات عدة جاء فيها:
بتاريخ 14/12/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: مروحين، العمرا، حولا، مركبا، طير حرفا ويارون - الجنوب.
بتاريخ 13/12/2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: مروحين، الضهيرة، البستان، يارون، طير حرفا، عمرا، عرب اللويزة، مركبا وحولا - الجنوب.
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 13/12/2021 ولغاية 24/12/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في حقل تدريب رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 28/11/2021 ولغاية 16/12/2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الرشاشة.
ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 26/11/2021 ولغاية 17/12/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في المناطق التالية: رأس مسقا، القاع، سقي أبو علي، جرود نيحا، جرد العاقورة، تل عمارة ومهبط تل الزعتر، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة والخلبية.
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 22/11/2021 ولغاية 10/12/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.
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