لبنان

محتجون قطعوا طلعة يسوع الملك بالاطارات المشتعلة

Lebanon 24
13-12-2021 | 15:54
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أقدم محتجون مساء على قطع طريق يسوع الملك بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وإرتفاع سعر الدولار.
 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة أعادت فتح الطريق التي جرى قطعها.
 
 
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لبنان

يسوع الملك

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