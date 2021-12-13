محتجون قطعوا طلعة يسوع الملك بالاطارات المشتعلة

أقدم محتجون مساء على قطع طريق يسوع الملك بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وإرتفاع سعر الدولار.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة أعادت فتح الطريق التي جرى قطعها.