اعتداء على مطرانية زحلة للكاثوليك.. من هم المتورطون؟

أفاد مصدر أمني بأن مقر مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك تعرض، السبت، لاعتداء من قبل عدد من السوريين الذين قاموا بخلع الابواب وتحطيم بعض الموجودات، كما اطلقوا الشتائم قبل أن تتدخل القوى الامنية والجيش لابعادهم عن المقر.

وفيما تردد ان سبب الاعتداء هو تقليص المساعدات الاجتماعية التي كانت تمنح لبعض الافراد، لم يصدر حتى اللحظة أي بيان توضيحي من قبل المعنيين بالموضوع.