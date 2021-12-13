لبنان

لغز

Lebanon 24
13-12-2021 | 17:07
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تحوَّل موقف رئيس تيّار من 8 آذار لغزاً لجهة موقفه من التمثيل مجدداً في الحكومة القائمة، لدى خصومه وحلفائه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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