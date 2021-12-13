مصادر خليجية لـ"السياسة": مؤتمر المعارضة البحرينية إساءة لإعلان جدّة

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "المؤتمر الذي عقدته جبهة "الوفاق" البحرينية المعارضة، يشكل إساءة مباشرة لإعلان جدة، ومن شأنه أن يعطل مساعي إعادة المياه إلى مجاريها بين لبنان والدول الخليجية"، مشدّدة على أن "لبنان مطالب بمنع عقد أي مؤتمر أو إقامة أي نشاط لقوى معارضة للأنظمة الخليجية إذا كان حريصاً فعلاً على مصالحه مع هذه الدول".

(السياسة الكويتية)