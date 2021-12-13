لبنان

مصادر خليجية لـ"السياسة": مؤتمر المعارضة البحرينية إساءة لإعلان جدّة

Lebanon 24
13-12-2021 | 17:13
A-
A+
Doc-P-896665-637750380457829367.jpg
Doc-P-896665-637750380457829367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "المؤتمر الذي عقدته جبهة "الوفاق" البحرينية المعارضة، يشكل إساءة مباشرة لإعلان جدة، ومن شأنه أن يعطل مساعي إعادة المياه إلى مجاريها بين لبنان والدول الخليجية"، مشدّدة على أن "لبنان مطالب بمنع عقد أي مؤتمر أو إقامة أي نشاط لقوى معارضة للأنظمة الخليجية إذا كان حريصاً فعلاً على مصالحه مع هذه الدول".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:01 | 2021-12-13
17:57 | 2021-12-13
17:45 | 2021-12-13
17:39 | 2021-12-13
17:28 | 2021-12-13
17:07 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website