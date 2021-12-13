مهمّة دوكان تواجه بتشبث القوى السياسية بحدود مواقفها المعطّلة

استبعدت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الكويتية ان "يحقّق دوكان الكثير، في ضوء تشبث كل من القوى السياسية والحزبية بسقف مطالبه واشتراطاته. فحزب الله مصرّ على تعطيل مجلس الوزراء، طالما أن المحقق العدلي طارق البيطار ممسكا بملف التحقيق بانفجار المرفأ، مضيفا اليه المحقق العسكري في أحداث الطيونة القاضي فادي صوان والى الاثنين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعتبرهم اعلامه "بيادق أميركية"، والى كل ذلك، بات الحزب يرى الرئيس ميقاتي غير ما كان قبلها، وقد ظهر استياءه في اكثر من موقف تجاه ميقاتي، المتمسك بمبدأ فصل السلطات في موضوع القاضي البيطار".

(الأنباء الكويتية)