لا مقاطعة فرنسية لبعبدا

ذكرت مصادر مطلعة عبر "اللواء" أن "لا مقاطعة فرنسية ولاسيما من قبل دوكان لبعبدا لا سيما أن زياراته إلى بيروت كانت محددة الاهداف كما كان يلتقي فيها المعنيين من مسؤولين ووزراء بالملف الإصلاحي". وفهم ان "مهمة دوكان تقنية ويلتقي الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء والاقتصاد"، مشيرة إلى انه "سيكون مرحباً به إذا طلب زيارة بعبدا".وأشارت لـ"اللواء" أنه "على الرغم من أن الملفات باتت ضاغطة لإنعقاد مجلس الوزراء كما أن مواقف المعنيين ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصب في هذا السياق الا أن لا بوادر حتى الآن لتوجيه الدعوة".