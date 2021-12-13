18
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الأزمة الحكومية القضائية على حالها
Lebanon 24
13-12-2021
|
17:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "اللواء": تراكمت الانشغالات الرسمية امس بين متابعة توتر العلاقة مجدداَ مع دول الخليج بعد مذكرة الاحتجاج التي أصدرتها مملكة البحرين على عقد مؤتمر في لبنان للمعارضة البحرينية، وبين لقاءات دوكان، وبيدرسون، وكذلك الانشغال بمتابعة الاوضاع المالية والنقدية المتراجعة والتي باتت تؤثر على خدمات الاتصالات والانترنت وعلى عمل سفارات لبنان في الخارج بعد الصرخة التي اطلقها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن عجز الوزارة على الاستمرار في تسديد نفقات الكثيرمن السفارات ما يدفعه الى التفكير بإقفال الكثير منها.
اما الازمة الحكومية – القضائية فلا زالت على حالها من التعقيد والتصعيد في المواقف احياناً، لا سيما بعد إصرار المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار على توقيف النواب والوزراء السابقين المشتبه فيهم.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
00:38 | 2021-12-13
13/12/2021 12:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
11:14 | 2021-12-13
13/12/2021 11:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
02:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:01 | 2021-12-13
بيدرسون لم يحمل خططاً دولية حول عودة النازحين
17:45 | 2021-12-13
مشاورات إنهاء التعطيل الحكومي تصطدم بالصعوبات
17:39 | 2021-12-13
لا مقاطعة فرنسية لبعبدا
17:28 | 2021-12-13
مهمّة دوكان تواجه بتشبث القوى السياسية بحدود مواقفها المعطّلة
17:13 | 2021-12-13
مصادر خليجية لـ"السياسة": مؤتمر المعارضة البحرينية إساءة لإعلان جدّة
17:07 | 2021-12-13
لغز
فيديو
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
14:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact