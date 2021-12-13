بيدرسون لم يحمل خططاً دولية حول عودة النازحين

علمت "اللواء" ان "بيدرسون لم يحمل أي افكار اومقترحات او خطط دولية حول عودة النازحين، ما يعني ان الموقف الدولي ما زال ذاته ولن يأخذ بصعوبة الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي الصعب".

(اللواء)