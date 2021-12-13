لبنان

بيدرسون لم يحمل خططاً دولية حول عودة النازحين

Lebanon 24
13-12-2021 | 18:01
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علمت "اللواء" ان "بيدرسون لم يحمل أي افكار اومقترحات او خطط دولية حول عودة النازحين، ما يعني ان الموقف الدولي ما زال ذاته ولن يأخذ بصعوبة الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي الصعب".
(اللواء)

المصدر: اللواء
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