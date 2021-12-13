18
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيدرسون لم يحمل خططاً دولية حول عودة النازحين
Lebanon 24
13-12-2021
|
18:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
علمت "اللواء" ان "بيدرسون لم يحمل أي افكار اومقترحات او خطط دولية حول عودة النازحين، ما يعني ان الموقف الدولي ما زال ذاته ولن يأخذ بصعوبة الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي الصعب".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
14/12/2021 04:50:38
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض عرض مع نظيرته الفرنسية مشاكل قطاعي الطاقة والمياه في لبنان
Lebanon 24
فياض عرض مع نظيرته الفرنسية مشاكل قطاعي الطاقة والمياه في لبنان
14/12/2021 04:50:38
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل تضرب خدمات الانترنت في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مشاكل تضرب خدمات الانترنت في لبنان.. هذا ما يحصل
14/12/2021 04:50:38
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالارقام مع بداية الاسبوع... هذا ما سجله لبنان من إصابات ووفيات بـ"كورونا" (صورة)
Lebanon 24
بالارقام مع بداية الاسبوع... هذا ما سجله لبنان من إصابات ووفيات بـ"كورونا" (صورة)
14/12/2021 04:50:38
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيدرسون
لبنان
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
00:38 | 2021-12-13
13/12/2021 12:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
Lebanon 24
كلامٌ أممي بارز بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
11:14 | 2021-12-13
13/12/2021 11:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تسحر رجلا خليجيا بجمالها.. شاهد نظراته لها (فيديو)
02:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:57 | 2021-12-13
الأزمة الحكومية القضائية على حالها
17:45 | 2021-12-13
مشاورات إنهاء التعطيل الحكومي تصطدم بالصعوبات
17:39 | 2021-12-13
لا مقاطعة فرنسية لبعبدا
17:28 | 2021-12-13
مهمّة دوكان تواجه بتشبث القوى السياسية بحدود مواقفها المعطّلة
17:13 | 2021-12-13
مصادر خليجية لـ"السياسة": مؤتمر المعارضة البحرينية إساءة لإعلان جدّة
17:07 | 2021-12-13
لغز
فيديو
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
14:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي الرحلات الصيفية.... "لادا" تكشف عن سيارة كهربائية شبابية ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-13
14/12/2021 04:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact