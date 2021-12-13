اليوم الأول من جولة دوكان اللبنانية: المعالجات والاصلاحات قبل الاتفاق مع صندوق النقد

برزت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت والمحادثات التي اجراها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وكتبت" نداء الوطن": لم يجد الموفد الرئاسي الفرنسي أمس سوى التعويل على "استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي"، باعتبارها "من التطورات الإيجابية" مع تشديده في الوقت عينه على "ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، ووجوب إنجاز هذا الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة". غير أنّ حصر دوكان "مباحثاته الرئاسية" في لبنان بالسراي الحكومي، كان وقعه ثقيلاً على قصر بعبدا، لا سيما وأنّ دوائر سياسية وإعلامية أدرجت الموضوع في سياق واحد مع حصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصله مع ميقاتي عقب محادثات جدة اللبنانية من دون المبادرة إلى الاتصال برئيس الجمهورية لوضعه في أجواء هذه المحادثات ومضامينها... ما طرح علامات استفهام كبيرة عما إذا كانت باريس قررت مقاطعة عون على مستوى التواصل المباشر مع الإليزيه، وأبقت قنوات التواصل الديبلوماسي مفتوحة معه عبر السفيرة آن غريو التي كانت تولت بنفسها مهمة زيارة قصر بعبدا لإطلاع عون على نتائج المباحثات الفرنسية – السعودية.وفي المقابل، حرصت مصادر بعبدا على تحجيم مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي والتقليل من أهمية عدم طلبه موعداً لزيارة رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ "مهمته بطبيعتها تقتصر على الشق التقني من المعالجات المطلوبة، وبالتالي فإنّ لقاءاته محصورة بالوزراء المعنيين بملفات الكهرباء والمياه والتربية والملفات المالية ومفاوضات صندوق النقد"، وأضافت: "أما عن زيارته السراي الحكومي، فمن البديهي أن يلتقي بالرئيس ميقاتي لاستكمال النقاش معه حول المراحل التي قطعتها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الوعود التي كان ميقاتي قد قطعها للرئيس ماكرون سواءً في لقاء الإليزيه أو عبر اتصال جدة".وكتبت" الديار": ربط الموفد الرئاسي الفرنسي بين إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، والحوار بشأن مشاريع مؤتمر سيدر، واعلن بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّه لاحظ العديد من التطوّرات الإيجابية كاستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد، مشدداً على ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. من جهته، أشار ميقاتي إلى أنّ الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثّفة للحكومة لبتّ الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لكنّه اعتبر، في الوقت نفسه، أنّ الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبّب بمزيد من التشنّج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر.وكتبت" اللواء" : مصادر مطلعة، قللت من عدم زيارة دوكان لبعبدا، ولفتت إلى أن المسؤول الفرنسي شعر بخيبة أمل حيال التعطيل الحاصل.وذكرت أن لا مقاطعة فرنسية ولاسيما من قبل دوكان لبعبدا لا سيما أن زياراته إلى بيروت كانت محددة الاهداف كما كان يلتقي فيها المعنيين من مسؤولين ووزراء بالملف الإصلاحي، وفهم ان مهمة دوكان «تقنية» ويلتقي الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء والاقتصاد، مشيرة أي المصادر إلى انه سيكون مرحباً به إذا طلب زيارة بعبدا".