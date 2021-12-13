لبنان

ضاهر يعمل لتشكيل لائحة تواجه الجميع

Lebanon 24
13-12-2021 | 22:43
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كتبت" الاخبار": رغم فوزه في الانتخابات البلدية السابقة نتيجة توافق العونيين والقوات اللبنانية عليه في مواجهة الكتلة الشعبية، يفكّر رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب في اعتماد الخيار «اللاحزبي» في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن يكون أقرب إلى النائب ميشال ضاهر. علماً أنه في الانتخابات السابقة دعم زغيب ضاهر الذي ترشّح في قضاء زحلة على لائحة يدعمها التيار الوطني وتيار المستقبل. ويعمل ضاهر على تشكيل لائحة في مواجهة كل من التيار الوطني والقوات وحزب الله والمستقبل والكتلة الشعبية، وهو يزاحم بشكل أساسي القوات، معوّلاً على قدرته على استقطاب أكثر من مفتاح انتخابيّ مهم. علماً أنه يمتلك نفوذاً بين الناخبين من أبناء العشائر الذين حصد غالبية أصواتهم في الدورة السابقة.
(الأخبار)
المصدر: الاخبار
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