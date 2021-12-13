لبنان

مصرف" سرادار" يستأنف حكماً قضائياً فرنسياً بردّ وديعة

Lebanon 24
13-12-2021 | 22:50
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كتبت" الاخبار": يتحضّر مصرف "سرادار" لاستئناف الحُكم القضائي الصادر بحقّه في فرنسا، في 19 تشرين الثاني الماضي، والذي يُجبره على ردّ وديعة لمواطنة سورية مقيمة في باريس بقيمة 2.5 مليون يورو أودعتها لديه منذ عام 2014. ويُريد المصرف الاستئناف لئلا تكون هذه الدعوى سابقة تجبره على تسديد ودائع زبائن آخرين يقيمون في أوروبا ويعتزمون مقاضاته، علماً أنه لا يملك أصلاً السيولة الكافية، كما كل المصارف، لردّ ودائع الزبائن.
وكانت المجلة الاقتصادية الأسبوعية الفرنسية "شالينجز" (Challenges)، نشرت في التاسع من الجاري، تقريراً يشير إلى محاولة "سرادار" إقناع الغرفة التاسعة في المحكمة المتخصّصة بالقضايا المصرفية بأن "الدعوى من اختصاص القضاء اللبناني، بحجة عدم وجود مركز أو فرع أو مكتب في فرنسا. ولكن بالنسبة إلى المحكمة الفرنسية، فإنّ فتح حسابَي السيدة م. حصل في باريس... وموظفو المصارف التجاريون يسافرون مرّات عدّة سنوياً إلى فرنسا لاستكمال الإجراءات اللازمة مع العملاء المحليين".
وبحسب المعلومات فإنّ القرار القضائي الصادر ضد "سرادار" تحوّل عامل قلق عند بقية المصارف لأنه يُمثّل سابقة ستشجّع زبائن آخرين مُقيمين في الخارج على رفع دعاوى قضائية قد يفوزون بها. علماً أن هناك دعاوى مرفوعة ضدّ "بلوم" و"سوسييتيه جنرال" وأكثر من عشر دعاوى أخرى، بدأ القضاء البريطاني والأوروبي يتعامل معها بوصفه صاحب الصلاحية للنظر فيها.
(الأخبار)
المصدر: الاخبار
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