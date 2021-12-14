سعر صفيحة البنزين ارتفع اليوم 10800 ليرة.. إليكم السبب

أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس الـ 27 ألف ليرة هو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار المحروقات.

وقال البراكس في حديث صحافي:"على الرغم من ان اسعار النفط المستوردة تراجعت في الجدول لكل الف ليتر 11.4 دولار للبنزين و 17 دولارا للمازوت، ارتفع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لان مصرف لبنان رفع سعر الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين من 20 ألفاً و400 ليرة لبنانية إلى 21 ألفاً و300 ليرة، وسعر صرف الدولار المعتمد في احتساب 15 في المئة وفقاً للسوق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه ارتفع من 24 ألفاً و900 ليرة الى 26 ألفاً و750 ليرة".

وكان صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة صباح اليوم الثلاثاء، وسجّلت الأسعار المستويات التالية:

البنزين 95 أوكتان: 318800 ليرة لبنانية (+10800 ليرة).

البنزين 98 أوكتان: 329800 ليرة (+11200 ليرة).

المازوت: :338900 ليرة (+17800 ليرة).

الغاز: 293500 (+13700 ليرة).