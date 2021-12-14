ماذا توقع مرجع قانوني بشأن الطعن الانتخابي؟

رجح مرجع قانوني بارز في احد مراكز القرار الا يصدر أي قرار عن المجلس الدستوري لا سلباً ولا إيجاباً بما يخص الطعن الإنتخابي ، وفي هذه الحال يبقى قانون الإنتخاب سارياً كما أُقر في المجلس النيابي ، فيكون إقتراع المغتربين باقيا كما هو ، ويحدد ، رئيس الجمهورية موعد الإنتخابات في آيار .

وكان رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب قال في حديث صحافي اليوم "ان النقاش لا يزال بمرحلة الجوجلة لمختلف النقاط بعدما توزع تقرير المقرر على كل اعضاء المجلس الدستوري منذ 6 كانون الاول"، كاشفا "عن جلسة اخرى ستعقد اليوم وكذلك الخميس لاستكمال النقاش" ، مشيرا الى "ان البحث والنقاش لا يطال مادة واحدة انما هو نقاش متداخل بين كل البنود المقدمة للطعن".