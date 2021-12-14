لبنان

ماذا توقع مرجع قانوني بشأن الطعن الانتخابي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2021 | 01:45
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رجح مرجع قانوني بارز في احد مراكز القرار الا يصدر أي قرار عن المجلس الدستوري لا سلباً ولا إيجاباً بما يخص الطعن الإنتخابي ، وفي هذه الحال يبقى قانون الإنتخاب سارياً كما أُقر في المجلس النيابي ، فيكون إقتراع المغتربين باقيا كما هو ، ويحدد ، رئيس  الجمهورية موعد الإنتخابات في آيار .

وكان رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب قال في حديث صحافي اليوم "ان النقاش لا يزال بمرحلة الجوجلة لمختلف النقاط بعدما توزع تقرير المقرر على كل اعضاء المجلس الدستوري منذ 6 كانون الاول"، كاشفا "عن جلسة اخرى ستعقد اليوم وكذلك الخميس لاستكمال النقاش" ، مشيرا الى "ان البحث والنقاش لا يطال مادة واحدة انما هو نقاش متداخل بين كل البنود المقدمة للطعن".

المصدر: لبنان 24

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