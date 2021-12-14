نحاس:مجلس الوزراء سيبقى غائباً !

أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، أن "مجلس الوزراء سيبقى غائباً إلى حين إيجاد الحلول اللازمة وتوافق الجميع على ذلك والرئيس نجيب ميقاتي لن يقبل بزيادة الشرخ والمسألة ليست الدعوة لمجلس الوزراء بل التوافق هو الأهم".وفي حديث لـ "صوت كل لبنان 100.5"، قال: "ميقاتي يعمل بإصرار على إيجاد المخرج اللازم ورئيس الجمهورية ميشال عون يدرك أن اجتماع مجلس الوزراء بغياب أحد مكوناته يفقده فاعليته".وأضاف،"ميقاتي لديه استقلالية في قراراته ولديه نظرته للأمور ويريد الحفاظ عليها ولن يخرج عن الانتظام العام الذي تأسس عليه لبنان".