في الضم والفرز... اعتداء على سيارة محامية

تعرضت المحامية سوسن كسحة، للتهجم من قبل شخص متواجد في منطقة الضم والفرز، وقام بتكسير زجاج سيارتها، وفق مندوبة "لبنان 24".

ورجحت المعلومات أن تكون غاية المتهجم هي السرقة.