لبنان

طبقان سيغيبان عن مائدة العيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2021 | 03:30
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قبل أقل من أسبوعين من حلول عيد الميلاد، تفاجأ اللبنانيون بأسعار الـ    buche de noelالذي يعتبر من التقاليد التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذه الفترة من السنة اذ انها تمثل زينة المائدة الميلادية

 هذه السنة "البوش" سيكون مختلفا، فمع وصول الدولار إلى 27 ألف ليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية من الطبيعي ان ترتفع الأسعار بشكل كبير.  

 وفي جولة على بعض الأفران والباتيسري يتبين ان سعر "البوش" 25 سنتم 375 ألف ليرة، حجم 30 سنتم حوالى 450 ألف ليرة، 35 سنتم أكثر من 500 ألف ليرة أما الحجم الكبير أي 40 سنتم فيتخطى سعره الـ 600 ألف ليرة.  

 هذه السنة كثيرون لن يتذوقوا "البوش" لأن الأسعار ستقف عائقاً امام عدد من اللبنانيين وقد تمنع معظمهم من شرائه.  

 كذلك ستفقد الكثير من موائد عيد الميلاد هذا العام "حبشة العيد"، بعدما بات سعرها يساوي راتب شهر كامل . وفي جولة على الاسواق تبين ان  سعر الحبشة يتجاوز المليون و500 الف ليرة أو يسعر بالدولار وفق السوق الموازية من 100 الى 120 دولارا.

المصدر: لبنان 24

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خاص "لبنان 24"

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