الوضع مقلق... هذه هي نسبة إشغال أسرة كورونا في المستشفيات!

تجتمع لجنة الصحة النيابية اليوم، مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض،لدرس الوضع الوبائي،وجهوزية المستشفيات،بعد تزايد عدد الأصابات وارتفاع نسبة اشغال أسرة كورونا الى ثمانين بالمئة من الأسرةالمتوفرة،وهذا يدعو الى القلق،وخاصة اذا ارتفعت بالأسابيع القادمه دخول المرضى الى أقسام العناية
— Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) December 14, 2021
تجتمع لجنة الصحة النيابية اليوم، مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض،لدرس الوضع الوبائي،وجهوزية المستشفيات،بعد تزايد عدد الأصابات وارتفاع نسبة اشغال أسرة كورونا الى ثمانين بالمئة من الأسرةالمتوفرة،وهذا يدعو الى القلق،وخاصة اذا ارتفعت بالأسابيع القادمه دخول المرضى الى أقسام العناية