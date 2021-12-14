الوضع مقلق... هذه هي نسبة إشغال أسرة كورونا في المستشفيات!

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي على حسابه عبر تويتر، فقال:" تجتمع لجنة الصحة النيابية اليوم، مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض، لدرس الوضع الوبائي، وجهوزية المستشفيات، بعد تزايد عدد الإصابات وارتفاع نسبة اشغال أسرة كورونا الى ثمانين بالمئة من الأسرة المتوفرة، وهذا يدعو الى القلق، وخاصة اذا ارتفعت بالأسابيع القادمه دخول المرضى الى أقسام العناية".

تجتمع لجنة الصحة النيابية اليوم، مع وزير الصحة الدكتور فراس ابيض،لدرس الوضع الوبائي،وجهوزية المستشفيات،بعد تزايد عدد الأصابات وارتفاع نسبة اشغال أسرة كورونا الى ثمانين بالمئة من الأسرةالمتوفرة،وهذا يدعو الى القلق،وخاصة اذا ارتفعت بالأسابيع القادمه دخول المرضى الى أقسام العناية — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) December 14, 2021