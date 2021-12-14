تفاصيل حركة السير في مختلف المناطق.. هكذا يبدو المشهد

تشهدُ مختلف المناطق اللبنانية حركة سير ناشطة خصوصاً عند مداخل المدن الرئيسية.
وفي ما يلي أحوال حركة السير في بعض المناطق:
1- حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار
2- حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مركز المعاينة الميكانيكية الحدث
3- حركة ناشطة على مداخل مدينة صيدا
4- حركة السير طبيعية على أوتوستراد الجية - الدامور
5- حركة السير كثيفة على طريق الأوزاعي باتجاه بيروت
6- حركة السير طبيعية على أوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب
7- حركة السير ناشطة على أوتوستراد الدورة باتجاه برج حمود
8- حركة السير ناشطة على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت