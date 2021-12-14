لبنان

تفاصيل حركة السير في مختلف المناطق.. هكذا يبدو المشهد

Lebanon 24
14-12-2021 | 02:00
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تشهدُ مختلف المناطق اللبنانية حركة سير ناشطة خصوصاً عند مداخل المدن الرئيسية.
وفي ما يلي أحوال حركة السير في بعض المناطق:
1- حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار
 
2- حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مركز المعاينة الميكانيكية الحدث 
3- حركة ناشطة على مداخل مدينة صيدا
4- حركة السير طبيعية على أوتوستراد الجية - الدامور
5- حركة السير كثيفة على طريق الأوزاعي باتجاه بيروت
6- حركة السير طبيعية على أوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب
7- حركة السير ناشطة على أوتوستراد الدورة باتجاه برج حمود
8- حركة السير ناشطة على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت
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