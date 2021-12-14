سبب قد يمنع اجراء الانتخابات بموعدها.. ما هو؟

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هناك ضغوطات للعودة إلى 6 مقاعد في الإغتراب، وهذا سيؤدي إلى إستحالة إجراء الإنتخابات في موعدها، وهذا يعني أنكم تخشونها ولا تريدونها، عندها سنصبح أمام الفراغ أو التمديد وكلاهما مرفوض، فمن يعمل في هذا الإتجاه يتحمل مسؤولية العزلة والإنهيار، أقلعوا عن هذه الأساليب الباطنية الهدامة".