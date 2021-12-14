ليلاً... قتل صاحب غاليري في الروضة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع جريمة قتل ليلا في منطقة الروضة المتن استهدفت مالك غاليري في المحلة.

وافادت المعلومات الاولية ان صاحب الغاليري يدعى ن.ح.

وحضرت القوى الامنية واستخبارات الجيش الى المحلة وبدات التحقيقات.