لبنان

ليلاً... قتل صاحب غاليري في الروضة

Lebanon 24
14-12-2021 | 00:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع جريمة قتل ليلا في منطقة الروضة المتن استهدفت مالك غاليري في المحلة.
وافادت المعلومات الاولية ان صاحب الغاليري يدعى ن.ح.
وحضرت القوى الامنية واستخبارات الجيش الى المحلة وبدات التحقيقات.
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