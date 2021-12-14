لم نعد قادرين على الإستمرار... هذا ما كشفه ابو شقرا!

أكد نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لصوت لبنان أن إرتفاع اسعار المحروقات سببه الإرتفاع الجنوني لأسعار الدولار.وأضاف: "الدولار السياسي أوصلنا الى هنا ولم نعد قادرين على الإستمرار ونقول للمسؤولين: تفضّلوا وعالجوا الموضوع بأسرع وقت ممكن، وهل أنتم راضون أنينذلّ المواطن وأن تقفل المؤسسات"؟