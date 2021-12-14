مصلحة الليطاني: التأخير في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لبلدة زحلة يهدد بفقدان التمويل

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى مالكي العقارين الرقم 477 و 489 في زحلة، يتضمن طلب حق مرور عن 152 مترا طولي من العقار الرقم 477 و53 مترا طولي من العقار، 489 العائدة ملكيتهما لهم، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لبلدة زحلة وجوارها بطول 20 كلم ضمن اطار قرض البنك الدولي.واشارت المصلحة في كتابها، الى ان "التأخير الحاصل في تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي المخطط وصلها إلى المحطة، يهدد بخطورة فقدان التمويل المرصود على ضوء مدة المشروع بموجب العقد مع البنك الدولي ودفتر شروط التلزيم للمشروع، وسيكون بمثابة هدر للمال العام وللموارد المائية والبيئية، وان تنفيذ المشروع متوقف على تأمين حق المرور للشبكة في العقارات المذكورة بطول 208 امتار طولي".وأشارت الى ان "تأمين حق المرور للمشروع يضمن حماية مياه نهري الليطاني والبردوني، ويحد من التلوث الحاصل ويحول دون تفاقم الكارثة البيئية والصحية التي يعانيها سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني ومدينة زحلة".وارفقت المصلحة كتابها بموافقة جميع اصحاب العقارات المجاورة التي يمر بها خط الصرف الصحي، بهدف تسهيل تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحطة المعالجة في زحلة بطول 20 كلم، واهابت بالمالكين "ضرورة تقديم المصلحة العامة ومصلحة زحلة على المصلحة الخاصة، وبالتالي تأمين حق المرور على غرار اصحاب الملكيات الصغيرة المجاورة، فزحلة تستحق والبردوني يستحق، ولا يمكن ايقاف مشروع بطول 20 كلم لاجل 208 امتار طولي".