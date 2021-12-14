22
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مصلحة الليطاني: التأخير في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لبلدة زحلة يهدد بفقدان التمويل
Lebanon 24
14-12-2021
|
03:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى مالكي العقارين الرقم 477 و 489 في زحلة، يتضمن طلب حق مرور عن 152 مترا طولي من العقار الرقم 477 و53 مترا طولي من العقار، 489 العائدة ملكيتهما لهم، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لبلدة زحلة وجوارها بطول 20 كلم ضمن اطار قرض البنك الدولي.
واشارت المصلحة في كتابها، الى ان "التأخير الحاصل في تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي المخطط وصلها إلى المحطة، يهدد بخطورة فقدان التمويل المرصود على ضوء مدة المشروع بموجب العقد مع البنك الدولي ودفتر شروط التلزيم للمشروع، وسيكون بمثابة هدر للمال العام وللموارد المائية والبيئية، وان تنفيذ المشروع متوقف على تأمين حق المرور للشبكة في العقارات المذكورة بطول 208 امتار طولي".
وأشارت الى ان "تأمين حق المرور للمشروع يضمن حماية مياه نهري الليطاني والبردوني، ويحد من التلوث الحاصل ويحول دون تفاقم الكارثة البيئية والصحية التي يعانيها سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني ومدينة زحلة".
وارفقت المصلحة كتابها بموافقة جميع اصحاب العقارات المجاورة التي يمر بها خط الصرف الصحي، بهدف تسهيل تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحطة المعالجة في زحلة بطول 20 كلم، واهابت بالمالكين "ضرورة تقديم المصلحة العامة ومصلحة زحلة على المصلحة الخاصة، وبالتالي تأمين حق المرور على غرار اصحاب الملكيات الصغيرة المجاورة، فزحلة تستحق والبردوني يستحق، ولا يمكن ايقاف مشروع بطول 20 كلم لاجل 208 امتار طولي".
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:37 | 2021-12-13
13/12/2021 05:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ أممي مهم بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
Lebanon 24
كلامٌ أممي مهم بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
11:14 | 2021-12-13
13/12/2021 11:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
13/12/2021 03:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. إليكم موعد العطلة
Lebanon 24
مذكرة بالإقفال بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.. إليكم موعد العطلة
07:14 | 2021-12-13
13/12/2021 07:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2021-12-14
جهود مصرية على خطين: عودة سوريا إلى الحضن العربي واستعادة لبنان عافيته
05:22 | 2021-12-14
في هذه المناطق... عمليات سرقة بالجملة
05:15 | 2021-12-14
موظفو هذا المستشفى يطالبون بحقوقهم
05:04 | 2021-12-14
وزير العدل يستقبل وفداً من أهالي الموقوفين في ملف إنفجار المرفأ
05:00 | 2021-12-14
سيناريوهات أمنية "مُقلقة".. هذا ما كشفته أحداث مخيم البرج الشمالي
04:57 | 2021-12-14
قبلان:عفاريت التبعية المالية السياسية يصرون على إغراق البلد!
فيديو
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
14/12/2021 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
Lebanon 24
هاتف"أندرويد" جديد مقاوم للكسر والماء... ومجهز ببطارية فائقة!
14:00 | 2021-12-13
14/12/2021 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact