فلحه: العلاقات اللبنانية - السعودية تاريخية وعميقة ومستدامة

عقدت الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية ومجلسه التنفيذي اجتماعات في الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك في الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي، حيث شارك فيها وفد وزارة الإعلام برئاسة المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة وعضوية مدير الإذاعة اللبنانية محمد غريب، وقد تم بالاجماع انتخاب محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية رئيسا، لاتحاد إذاعات الدول العربية كما انتخب محمد العواش الرئيس السابق للاتحاد نائبا اول لرئيس الاتحاد، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر نائبا ثان للرئيس.كما اعيد بالاجماع انتخاب المهندس عبد الرحيم سليمان لمنصب المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية. كما انتخب مرشح الجزائر محسن سليماني رئيسا لمركز التبادلات بالاتحاد والذي مقره الجزائر.فلحةخلال الاجتماع ألقى الدكتور فلحة كلمة نقل فيها تحيات وزير الاعلام اللبناني الدكتور عباس الحلبي إلى الحضور، ثم نوه بعمل الاتحاد وجهود العاملين فيه وفي مقدمهم الرئيس السابق الأستاذ محمد العواش ونائبيه، وكذلك بعمل الامين العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان "الذي كان له الدور الأبرز في نهضة اتحاد اذاعات الدول العربية".ورأى أن "عمل هذا الاتحاد يجب أن يحتذى به في سياق العمل العربي المشترك، باعتباره من افضل مؤسسات جامعة الدول العربية". وقال: "إن الاتحاد هو البيت الذي يجمعنا، لما فيه مصلحة أمتنا العربية".وأشاد "باختيار محمد بن فهد الحارثي رئيسا للاتحاد واختيار ونائبيه العواش وزين وكذلك باعادة اختيار عبد الرحيم سليمان أمينا عاما للاتحاد.أضاف: "إن العمل الإعلامي العربي المشترك على مستوى اتحاد إذاعات الدول العربية المشترك، يشكل قاعدة أساسية لتعزيز التعاون العربي في كل المجالات وتنسيقه وتفعيله. وقد أثبت عمل الاتحاد قدرة ومرونة كبيرتين في مواكبة التطور الإعلامي الحديث، وسجل خطوات في غاية الأهمية بمجاراة الإعلام العالمي. وتمنى أن تعمم التجربة على كل المنظمات والاتحادات العربية الأخرى.وأكد الدكتور فلحة "أهمية العلاقات اللبنانية السعودية والحرص على أفضلها وأمتنها، وهي علاقات تاريخية ومستقبلية عربية وعميقة ومستدامة، وآمل ان تتطور لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين ولصالح الأمة العربية".يذكر انه اعيد انتخاب لبنان من خلال "إذاعة لبنان" عضوا في المجلس التنفيذي لاتحاد اذاعات الدول العربية. وكان مدير إذاعة لبنان محمد غريب انتخب نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد اذاعات الدول العربية.وخلال الاجتماع جرى انتخاب رئيس لمركز التبادل الاذاعي وقد فازت الجزائر بهذا المنصب.