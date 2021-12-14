أولاد شهداء الجيش وقوى الأمن بضيافة "اليونيفيل الإيطالية"

زار أولاد شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي مقر الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة - اليونيفيل في شمع، وكان في استقبالهم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيفانو لاغوريو وضباط ايطاليون قاموا باستضافتهم، لاستكمال استعدادات الكورال الموسيقي ل"مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري" الذي سيقدم رسيتال الميلاد في المقر العام لليونيفيل في الناقورة.والمبادرة التي تندرج في سياق التقارب والمودة بين جنود اليونيفيل والسكان المحليين، شاركت فيها أمهات الأولاد ورئيسة المؤسسة ليا العاقوري وممثل عن أفراد اليونيفيل، بتوجيه من جنود حفظ السلام الايطاليين وامتثال كامل للتدابير الوقائية لفيروس كورونا.وتحدثت العاقوري شاكرة للجنرال لاغوريو وطاقمه حفاوة الاستقبال ونوهت ب"الدعم المستمر لجنود حفظة السلام الايطاليين للأولاد، عبر النشاطات الترفيهية والثقافية والرياضية المتعددة، بالإضافة إلى دورات تعليم اللغة الإيطالية وتعليم الموسيقى".كما نوهت ب"التضحيات التي قدمها اباء الاولاد لكي يبقى الوطن الذي ارتوت أرضه بدماء الشهداء" ، وشكرت أيضا قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي على دعمهما الدائم للمؤسسة والاولاد.من جهته، أعرب لاغوريو عن سعادته لاستضافة الأولاد معتبرا إياهم "أخوة للجنود الايطاليين"، وقدر "الجهود التي تبذلها العاقوري لدعم الأولاد في شتى المجالات، وخصوصا تنمية المهارات الرياضية والثقافية والاجتماعية لديهم".اشارة الى أنه بعد استشهاد المقدم المغوار صبحي في المعارك البطولية للجيش في نهر البارد في العام 2007، تم تأسيس المؤسسة التي حملت اسمه والتي ترعى اولاد شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي والإنجازات العديدة التي تحققت في لبنان والخارج.