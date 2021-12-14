إستنفار على الحدود الجنوبية... ماذا يحدث؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انتشار للجيش وقوات ‎اليونيفيل الدولية في الحرج الجنوبي لبلدة ‎العديسة عند حدود مستعمرة "مسكاف عام"، بعد تجاوز جرافة عسكرية "إسرائيلية" معادية السياج التقني واقتلعت أشجاراً معمرة، مضيفة أن "فريقا طوبغرافيا لبنانيا يحقق ما إذا كان التجاوز خرقا للخط الأزرق أم لا".