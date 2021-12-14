لبنان

ميقاتي التقى السفير البابوي.. وهذا ما قاله الأخير عن زيارة البابا للبنان

Lebanon 24
14-12-2021 | 04:06
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التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي السفير البابوي في لبنان  المونسنيور جوزف سبيتري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

اثر اللقاء اعلن السفير سبيتري: "كان اللقاء وديا بعد زيارة الرئيس ميقاتي للفاتيكان ولقائه مع الأب الأقدس .تطرقنا للمبادرة التي يمكن القيام بها سويا مع كل المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية لمساعدة لبنان في المجال الاجتماعي، وذلك من اجل مساعدة الفقراء والنظر في كيفية مساعدة المدارس، والمؤسسات الأخرى التي تعمل ايضا على مساعدة الفقراء".

وردا على سؤال عن امكانية زيارة البابا فرنسيس لبنان قريبا، قال:" ان شاء الله، ولكن لن تكون قريبة جدا نظرا للمسائل العملية والتقنية ولكن سيزور  مسؤولون من الفاتيكان لبنان قريبا، واتمنى ان نرحب بالبابا فرنسيس في لبنان السنة المقبلة".

 

كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير .

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