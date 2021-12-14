الأمراض تهدد اللبنانيين في منازلهم... اليكم ما يحدث في هذه المنطقة!

وجه أهالي بلدة ببنين - العبدة بعكّار نداءً إلى إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع وبلدية ببنين العبدة وشعبة المعلومات بقوى الامن الداخلي بضرورة وضع حدّ للأشخاص الذين يعمدون يومياً على حرق إطارات مطاطية في ضواحي بلدة ببنين وعلى الطريق البحري لمنطقة العبدة، وذلك لإستخراج منها النحاس، الذي يتسبب بإنبعاث روائح كريهة في ارجاء البلدة كما يغطي الدخان الاسود سماء المنطقة.واشار الاهالي الى ان عملية حرق الإطارات تبدأ منذ ساعات المساء ويستمر الدخان بالانبعاث حتى ساعات الصباح.