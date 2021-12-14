لبنان

"خط الغاز العربي داخل سوريا جاهز مئة بالمئة"... وهذا سبب التأخير!

Lebanon 24
14-12-2021 | 04:16
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كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، عن جاهزية خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، وهو خط يخطط لضخ الغاز الطبيعي عبره من مصر إلى لبنان.

وقال الوزير طعمة في لقاء مع قناة السورية: "خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة، والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق الترانزيت مع سوريا باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز".

وأشار الوزير السوري إلى أنه كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر كانت فائدة سوريا أكبر، لكن لا يعول عليها في سد العجز.

وعن وضع المشتقات النفطية في سوريا، قال طعمة: "نحن الآن ندير نقصا، وهذا النقص مستورد بالقطع الأجنبي، وبالتالي لا ندير وفرة في المشتقات النفطية، ولا سيما أن 35 بالمئة من احتياطي النفط السوري الموجود في منطقة الجزيرة يسرقها الاحتلال الأميركي".

وأوضح طعمة أن هناك مشاريع كثيرة وعقودا مع الأصدقاء الروس والإيرانيين إضافة إلى العمل الذاتي للشركات التابعة لوزارة النفط، لكنها ذات مدى متوسط وطويل، وليست ذات مديات قصيرة.
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