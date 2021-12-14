لبنان

منخفض جوّي بارد وماطر ...هكذا سيكون طقس الايام المقبلة؟

Lebanon 24
14-12-2021 | 04:26
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس1800 متر. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  منخفض جوي فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يبدأ تأثيره تدريجيا اليوم على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية )

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مساء ومن المتوقع ان تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/فجر الاربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

الأربعاء:  غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس1800 متر.

الخميس:  غائم مع استقرار في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1700 متر صباح الجمعة.

الجمعة: غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 70 كلم/س بخاصة في الشمال، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس 1600 ليلا.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، تشتد لتقارب 55 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 30و 90%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,34
- ساعة غروب الشمس:  16,30
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