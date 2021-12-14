لبنان

معطيات أمنية.. هكذا تحركت "المخابرات" ضدّ "المؤتمر المعادي للبحرين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2021 | 04:28
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بسرعةٍ قصوى، إستطاعت الأجهزة الأمنية وخاصةً فرع أمن بعبدا في مديرية المخابرات، جمع كل المعلومات حول المؤتمر الذي عقدته جمعية الوفاق الإسلامية "لتدشين التقرير الحقوقي العام" يوم الخميس الفائت في فندق لانكستر الحازمية.
وتمكّنت مديرية المخابرات من جمع كل التفاصيل المتعلقة بالكلمات والحضور، وقد كانت من بينهم المحامية سندريلا مرهج التي كان لها كلمة في المؤتمر، بالإضافة إلى كلمات المعارضين البحرينيين.  
وفي التفاصيل فإن عملية إحتيال حصلت من قِبل هؤلاء على إدارة الفندق إذ تم الحجز بإسم أحد المدنيين اللبنانيين على أساس أن هناك مؤتمر له طابع إجتماعي إنساني على غرار مؤتمرات الـ"NGO"، إذ أن إدارة الفندق لم تهتم لمضمون ومحتوى الكلمات. 
وأشارت مصادر "لبنان24" إلى أنّه لم تحضر اللقاء أي وسيلة إعلام محلية باستثناء قناة "المنار"، كما حضر المؤتمر عددٌ من وسائل إعلام المؤيدة لفريق الـ8 من آذار.

لبنان

خاص

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