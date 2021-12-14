لقاء بين عون ووفد من القيادة الجديدة لحزب البعث...وهذا ما جرى بحثه!

استقبل الرئيس ميشال عون، وفداً من القيادة الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القُطري علي حجازي واعضاء القيادة وعرض معهم الاوضاع العامة في البلاد والعلاقات اللبنانية - السورية.