لبنان

لقاء بين عون ووفد من القيادة الجديدة لحزب البعث...وهذا ما جرى بحثه!

Lebanon 24
14-12-2021 | 04:36
A-
A+
Doc-P-896790-637750792331718526.jpg
Doc-P-896790-637750792331718526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس ميشال عون، وفداً من القيادة الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القُطري علي حجازي واعضاء القيادة وعرض معهم الاوضاع العامة في البلاد والعلاقات اللبنانية - السورية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وفداً من القيادة الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القُطري علي حجازي واعضاء القيادة وعرض معهم الاوضاع العامة
lebanon 24
14/12/2021 15:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"التفاهم قائم بشكل تام مع ميقاتي"... عون: أؤيد الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها
lebanon 24
14/12/2021 15:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الانتخابات ستحصل وغيّرتُ تاريخ إجرائها لتحصل في ايار 2022 وسنتفق على ذلك
lebanon 24
14/12/2021 15:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهناك أمور يجب أن تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع حزب الله
lebanon 24
14/12/2021 15:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

حزب البعث

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:55 | 2021-12-14
04:06 | 2021-12-14
08:45 | 2021-12-14
08:42 | 2021-12-14
08:41 | 2021-12-14
08:36 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website