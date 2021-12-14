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لبنان
وزير العدل استقبل وفداً من أهالي الموقوفين في ملف إنفجار المرفأ
Lebanon 24
14-12-2021
|
06:30
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إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة وفداً من أهالي الموقوفين في ملف جريمة إنفجار مرفأ بيروت حيث استمع الى مطالبهم التي نقلوها اليه بإسم أهالي الموقوفين ال15 الذين لا يزالون في الحجز الإحترازي. بعد اللقاء تحدثت مودي قريطم بإسم الوفد فقالت: نحن نريد الحقيقة والعدالة ونريد أن تُجرى التحقيقات مع أشقائنا وأزواجنا الموقوفين منذ سنة وخمسة أشهر، والذين يعانون من تبعات إحتجازهم وتتدهور أحوالهم يوماً بعد يوم، فهم إداريون ومدنيون قاموا بالأعمال الموكلة اليهم الى أقصى حد من الصلاحيات المعطاة لهم، وعادوا الى المرجعية الأعلى منهم رتبةً، لذا نحن نطالب، في ظل الصراع القائم بين السياسة والقضاء، بتخلية سبيلهم الى أن يتم التحقيق معهم، علماً أنه خلال مدة توقيفهم، جرى التحقيق معهم مرتين: الأولى من قبل المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان والثانية من قبل القاضي طارق البيطار.
وأضافت: لقد بحثنا مع معالي الوزير في مسألة حقوق الإنسان ومنها التوقيف التعسفي، نحن لا نقف في وجه أهالي الضحايا الذين تواصلنا معهم أكثر من مرة، ونحن نحترم وجعهم الكبير، وقد أكدوا أنهم لا يريدون أن يتم توقيف أي شخص مظلوم.
وختمت بالقول: نحن أيضاً نريد إحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة، وليتحمّل كل شخص مسؤوليته الإدارية سواء كانت إهمالاً أو تقصيراً أو غير ذلك بمقدار نسبة هذه المسؤولية في أعمالهم، كما نرفض أن يتحوّل الموقوفين الى كبش محرقة.
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