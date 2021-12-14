موظفو هذا المستشفى يطالبون بحقوقهم

نفذ الطاقم التمريضي في مستشفى "عكار رحا"ل في بلدة الشيخ محمد في عكّار وقفة إحتجاجيّة أمام مدخل المستشفى للمطالبة بحقوقهم و بزيادة رواتبهم في ظلّ الازمة الإقتصادية.



وطالب المعتصمون وزير الصحة "فراس الأبيض" بالنظر إلى قطاعهم الذي يعتبر أساسيّاً من جهة مواجهة ازمة كورونا.