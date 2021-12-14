في هذه المناطق... عمليات سرقة بالجملة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بسرقة دراجة نارية تعود ملكيتها لمواطن من عائلة "ح" في بلدة بحنّين وفرّوا إلى جهة مجهولة.كما وسجلت عملية سلب لمواطن من الجنسية السورية بقوة السلاج على طريق البحري في المنية، حيث سلب من المواطن المذكور مبلغ مالي كبير بالاضافة الى دراجته النارية.وناشد الأهالي المعنين ضبط الوضع كما ناشدوا الأجهزة الأمنية المختصّة التحرك سريعا وكشف الفاعلين.