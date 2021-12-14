لبنان

رسيتال ميلادي في كنيسة مار انطونيوس - اقليم الخروب

Lebanon 24
14-12-2021 | 05:53
A-
A+
Doc-P-896826-637750832777230596.png
Doc-P-896826-637750832777230596.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقيم  رسيتال ميلادي في قاعة كنيسة مار انطونيوس الكبير في بلدة الجميلية - اقليم الخروب،  بدعوة من مختار البلدة داني داغر، في حضور النائب فريد البستاني، طوني عيد ممثلا النائب جورج عدوان، راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان، ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية المطران مارون العمار، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، ممثل الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب ، رئيس دير المخلص الأب نعيم خليل، رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية المهندس سمير الخطيب، اضافة الى وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب الدكتور بلال قاسم، منسق تيار المستقبل في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرة، ممثل رئيس كاريتاس - النبطية وصيدا إبتسام خوري، القسيس سهيل سعود، نقولا نقولا ممثلا بلدية علمان، مختار جون سمير عيسى وحشد من ابناء البلدة .
 
وبعد كلمات لكل من المطران الحداد والمختار داغر، قدم الفنان جاك نعمه وفرقته الترانيم الميلادية ، ثم اختتم الاحتفال السنوي بقطع قالب العيد.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:55 | 2021-12-14
04:06 | 2021-12-14
08:45 | 2021-12-14
08:42 | 2021-12-14
08:41 | 2021-12-14
08:36 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website