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لبنان
رسيتال ميلادي في كنيسة مار انطونيوس - اقليم الخروب
Lebanon 24
14-12-2021
|
05:53
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أقيم رسيتال ميلادي في قاعة كنيسة مار انطونيوس الكبير في بلدة الجميلية - اقليم الخروب، بدعوة من مختار البلدة داني داغر، في حضور النائب فريد البستاني، طوني عيد ممثلا النائب جورج عدوان، راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان، ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية المطران مارون العمار، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، ممثل الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب ، رئيس دير المخلص الأب نعيم خليل، رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية المهندس سمير الخطيب، اضافة الى وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب الدكتور بلال قاسم، منسق تيار المستقبل في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرة، ممثل رئيس كاريتاس - النبطية وصيدا إبتسام خوري، القسيس سهيل سعود، نقولا نقولا ممثلا بلدية علمان، مختار جون سمير عيسى وحشد من ابناء البلدة .
وبعد كلمات لكل من المطران الحداد والمختار داغر، قدم الفنان جاك نعمه وفرقته الترانيم الميلادية ، ثم اختتم الاحتفال السنوي بقطع قالب العيد.
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
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