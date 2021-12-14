لبنان

شباب العزم شارك بورشة عمل للمنظمات الشبابية

Lebanon 24
14-12-2021 | 06:00
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شارك شباب العزم في ورشة العمل التي نظمتها  "جمعية مسار" للمنظمات الشبابية تحت عنوان  "نحو حاضرٍ أفضل" والتي استمرت لمدة   ثلاثة  ايام في فندق الكومودور في بيروت 

وقد مثل  شباب العزم بهذا اللّقاء  الشبابيّ  عضو المكتب التنفيذيّ لقطاع الشباب في تيار العزم الاستاذ سمير شحادة ، بحضور عدد من  المنظمات الشبابيّة السياسيّة والجمعيّات وهيئات المجتمع المدني الشبابي 

و تناول اللّقاء موضوعات نقاشية و تعبيرية حول بناء الحجّة في المناظرات (empathy) وكسر الصورة النمطيّة و الإنفتاح على الآخرين وتقبلهم.  

و تخلل اللقاء أيضا  أفلام وثائقيّة ونقاش حول السياسة الشبابيّة الوطنيّة.

في الختام جرت مناظرة بين المشاركين و المشاركات حول عناوين تغييرية للمرحلة القادمة
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