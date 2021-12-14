شباب العزم شارك بورشة عمل للمنظمات الشبابية

شارك شباب العزم في ورشة العمل التي نظمتها "جمعية مسار" للمنظمات الشبابية تحت عنوان "نحو حاضرٍ أفضل" والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام في فندق الكومودور في بيروتوقد مثل شباب العزم بهذا اللّقاء الشبابيّ عضو المكتب التنفيذيّ لقطاع الشباب في تيار العزم الاستاذ سمير شحادة ، بحضور عدد من المنظمات الشبابيّة السياسيّة والجمعيّات وهيئات المجتمع المدني الشبابيو تناول اللّقاء موضوعات نقاشية و تعبيرية حول بناء الحجّة في المناظرات (empathy) وكسر الصورة النمطيّة و الإنفتاح على الآخرين وتقبلهم.و تخلل اللقاء أيضا أفلام وثائقيّة ونقاش حول السياسة الشبابيّة الوطنيّة.في الختام جرت مناظرة بين المشاركين و المشاركات حول عناوين تغييرية للمرحلة القادمة