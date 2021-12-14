وزارة الزراعة: تمديد التسجيل للسنة الاولى في المدارس الزراعية

صدر عن وزارة الزراعة اعلان حمل الرقم 18/1، قضى بتمديد التسجيل للسنة الدراسية الاولى في المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2021 -2022، لغاية نهاية العام 2021، وذلك في المدارس الزراعية الفنية التالية: الفنار (المتن) ، بعقلين (الشوف) ، العبده(عكار)، الخيام (مرجعيون)،النبطية (النبطية) ، البترون (البترون) ناصرية رزق (زحلة).على كل راغب في الانتساب ان يكون:- لبنانيا أتم ال15 من عمره.- حائزا على الشهادة المتوسطة(البروفيه) على الاقل او ما يعادلها رسميا او وثيقة الترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة (البروفيه).- صحيح البنية.- يسمح لغير اللبنانيين بالانتساب الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية.تقدم الطلبات في الاماكن التالية:- مصلحة التعليم والارشاد في الادارة المركزية في مبنى وزارة الزراعةالكائن في بئر حسن - مقابل ثكنة هنري شهاب - الطابق الثاني.- المصالح الزراعية الاقليمية في وزارة الزراعية.- مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية المذكورة اعلاه.المستندات المطلوبة: تقدم الطلبات وفق نموذج معتمد وعليه طابع مالي (بقيمة 1000 ليرة لبنانية ) مرفق بالتالي:- نسخة مصدقة عن الشهادة الرسمية او صورة عن وثيقة الترشيح.- اخراج قيد اساسي او صورة عن بطاقة الهوية.- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.تعهد خطي من الطالب ان يحصل على شهادة البروفيه خلال العامين الاولين من الدراسة .- صورة شمسية عدد(2).للاستعلام الاتصال على الارقام التالية خلال الدوام الرسمي: - مصلحة التعليم والارشاد (849631/01)- المدارس الزراعية الفنية الرسمية في : الفنار (684970/01)، بعقلين (303520/05)،العبدة(470834/06)، الخيام (840047/07)، النبطية(767917/07)، البترون(743409/06)، ناصرية رزق(921227/01).اعلان آخركما صدر عن الوزارة قرار حمل الرقم 19/1، أعلنت فيه عن إجراء مباراة الدخول استثنائيا الى السنة الاولى في مدرسة راشيا الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2021 - 2022 يومي:- الاثنين 20 كانون الاول 2021- الخميس 23 كانون الاول 2021على كل راغب في الاشتراك بهذه المباراة ان يكون:- لبنانيا أتم ال15 ولم يتجاوز العشرين من عمره.- حائزا على الشهادة المتوسطة (البروفيه) على الاقل او ما يعادلها رسميا او وثيقة الترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة (البروفيه).- صحيح البنية.- يسمح لغير اللبنانيين بالانتساب الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية، الا انه لا يحق لهم الاستفادة من منحة الاعاشة المقررة اللبنانيين.تقدم الطلبات في مهلة اقصاها يوم الخميس في 16 كانون الاول للمباراة التي ستجري بتاريخ الاثنين 20 كانون الاول 2021 ويوم الثلاثاء 21 كانون الاول للمباراة التي ستجري بتاريخ الخميس 23 كانون الاول 2021 في الاماكن التالية:- مصلحة التعليم والارشاد في الادارة المركزية في مبنى وزارة الزراعة الكائن في بئر حسن - مقابل ثكنة هنري شهاب - الطابق الثاني.- المصالح الزراعية الاقليمية في وزارة الزراعة.- مركز مدرسة راشيا الزراعية الفنية الرسمية المذكورة اعلاه.المستندات المطلوبة: تقدم الطلبات وفق نموذج معتمد وعليه طابع مالي (بقيمة 1000 ليرة لبنانية) مرفق بالتالي:- نسخة مصدقة عن الشهادة الرسمية او صورة عن وثيقة الترشيح.- اخراج قيد اساسي او صورة عن بطاقة الهوية.- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.- تعهد خطي من الطالب ان يحصل على شهادة البروفيه خلال العامين الاولين من الدراسة.- صورة شمسية عدد(2).تشمل المباراة: مسابقات خطية (تؤخذ مواضيعها من منهاج الشهادة المتوسطة (البروفيه) في المواد التالية: اللغة العربية - اللغة الاجنبية (فرنسية او انكليزية) - العلوم الطبيعية - الفيزياء- الكيمياء- الرياضيات.للاستعلام الاتصال على الارقام التالية خلال الدوام الرسمي:- مصلحة التعليم والارشاد(849631/01)- مدرسة راشيا الزراعية الفنية الرسمية(030536/03) - (339193/03)ملاحظة: يعفى من المباراة حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا".