ميقاتي استقبل السفير البابوي.. هذا ما قيل بشأن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه نتائج زيارته الى الفاتيكان ولقائه مع قداسة البابا فرنسيس.

إثر اللقاء اعلن السفير سبيتري: "كان اللقاء ودياً بعد زيارة الرئيس ميقاتي للفاتيكان ولقائه مع الأب الأقدس . تطرقنا للمبادرة التي يمكن القيام بها سويا مع كل المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية لمساعدة لبنان في المجال الاجتماعي، وذلك من اجل مساعدة الفقراء والنظر في كيفية مساعدة المدارس، والمؤسسات الأخرى التي تعمل ايضا على مساعدة الفقراء".

وردا على سؤال عن امكان زيارة البابا فرنسيس لبنان قريبا قال: "ان شاء الله، ولكن لن تكون قريبة جداً نظراً للمسائل العملية والتقنية ولكن سيزور مسؤولون من الفاتيكان لبنان قريبا، واتمنى ان نرحب بالبابا فرنسيس في لبنان السنة المقبلة".

المركز الإسلامي

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من المركز الإسلامي في عائشة بكار برئاسة المهندس علي نور الدين عساف في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف واعضاء المركز.

اثر اللقاء أعلن المهندس عساف: "اطلعنا دولته على أعمال المركز وانجازاته، خصوصا ما قام به من نشاط مميز على الصعد الوطنية والثقافية والاجتماعية والخيرية إضافة الى المشاريع المنوي تنفيذها.

وتم الحديث ايضا عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في ظل التدهور الحاصل للعملة الوطنية، وتمنينا على دولته العمل بكل الامكانات المتاحة للجم التدهور القائم،ولايجاد حلول ناجحة لتخفيف المعاناة عن الشعب وانعاش الاقتصاد".

أضاف: "ناشدنا دولته العمل على إعادة التواصل مع الدول العربية وعلى تعزيز العلاقات مع سائر دول الخليج وبالاخص المملكة العربية السعودية التي لطالما وقفت مشكورة الى جانب لبنان في أصعب المراحل وكانت المبادرة الاولى لنشر الحوار والتسامح والانفتاح المتصدي للإرهاب بأشكاله".

وتابع:" ان خطورة الوضع وصعوبته تحتم على الجميع تضافر الجهود لمد يد العون لدولته وعدم وضع العراقيل والعمل على تسهيل انعقاد مجلس الوزراء الذي بات أمرا ضرورياً وملحاً".

وختم: "تمنينا لدولته الذي نثق بحكمه التوفيق والنجاح في مهمته والتمكن من وقف الانحدار وانقاذ البلاد".

الصبّاح

واستقبل الرئيس ميقاتي المنتج صادق الصباح الذي اعلن اثر اللقاء:" التقينا دولة الرئيس واطلعناه على مجموعة من الإنتاج التلفزيوني تتم في لبنان، وتمنينا استتباب الاوضاع لنتمكن من اكمال عملنا، خصوصا لدينا الكثير من المشاريع العربية التي ننجزها في لبنان".

كما استقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير .