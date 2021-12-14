لبنان

لجنة الصحة تابعت موضوع ارتفاع الاصابات بكورونا.. وهذا ما قاله عراجي عن الادوية المفقودة

Lebanon 24
14-12-2021 | 06:36
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عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة الدكتور فراس ابيض والنواب: قاسم هاشم، فادي علامة، بلال عبدالله، امين شري ومحمد القرعاوي. كما حضر رئيس اللجنة التنفيذية للقاح كورونا الدكتور عيد عازار.
 
اثر الجلسة، قال النائب عراجي: "عقدت لجنة الصحة اجتماعا اليوم في حضور وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، وبحثنا في موضوع زيادة الاصابات بالكورونا، والوزير اكد ضرورة جهوزية المستشفيات اذ ارتفعت الاصابات بالكورونا، ونعرف ان معالي الوزير حاول خلال الفترة الماضية ان يرفع الجهوزية. هناك 913 سريرا منها 369 عناية، نسبة الاشغال كانت 76 بالمئة وهي نسبة عالية وتدعو للقلق. والمفروض ان تتشدد الاجراءات الوقائية لانها تخفف من نسبة الاصابات والدخول الى المستشفيات، حتى ان الملقحين يجب ان يتخذوا الاجراءات الوقائية".

وذكر انه "في السنة الماضية بعد فترة الاعياد، ارتفعت الاصابات والمعدل بين 1600 و1900 حالة، لا نريد ان نصل الى ما وصلنا اليه السنة الماضية. صار هناك نوع من التفلت، وتمنينا على معاليه وعلى كل الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة السياحة وكذلك وزارة الداخلية ان تتشدد ويتم تطبيق  التدابير الوقائية. لدينا عدد كاف، من اللقاحات ووصل عدد الملقحين الى 150 الف الاسبوع الماضي وهذا رقم جيد، وعلينا ان نستمر هكذا ولا حجة لعدم التلقيح. لا نريد ان يحصل معنا كما حصل السنة الماضية لتفشي الاصابة بالكورونا، وليس لدينا القدرة ان نواجه الكورونا، واللقاحات موجودة".
 
اضاف عراجي: "تطرقنا الى موضوع الادوية، هناك ادوية مفقودة، وبعض الادوية المتعلقة بالامراض السرطانية او المستعصية هناك كمية قليلة منها. طلبنا من الوزير ان يتشدد مع شركات الادوية التي ليس لديها حجة بألا توزع الادوية في السوق. الادوية ما تزال مفقودة ونريد ان تتوفر في أسرع وقت والمفروض ان يتدخل مجلس الوزراء. يجب ايجاد حل لتمويل القطاع الصحي، واتمنى على الناس ان تلتزم بالاجراءات في فترة الاعياد، وأقول ان لدينا نقصا في الجسم التمريضي، زهاء ألفي ممرض وممرضة تركوا عملهم في المستشفيات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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