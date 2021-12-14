لبنان

سلام إختتم لقاءاته في واشنطن بلقاء دارين لحود

Lebanon 24
14-12-2021 | 06:35
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إختتم وزير الإقتصاد والتجارة امين سلام اجتماعاته في واشنطن، بلقاء مع عضو الكونغرس الاميركي دارين لحود الذي يشارك حاليًا في رئاسة تجمع الصداقة بين الولايات المتحدة ولبنان، ومجموعة العمل الأميركية - الصينية وتجمع التجارة الرقمية. 
وجرى البحث في الشأن اللبناني عموماً، والشراكة بين البلدين لما فيه مصلحة مشتركة لهما.
تمحور اللقاء حول التأكيد على اهتمام الكونغرس الأميركي بالوضع في لبنان، والحرص على الاستمرار في تقديم المساعدات إلى المؤسسات اللبنانية المدنية والعسكرية و بإنهاض الاقتصاد اللبناني وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية لتعزيز اقتصاده وتحقيق الإصلاحات المنشودة والحد من هجرة أبنائه.

وأكد الوزير سلام في الاجتماع الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الأميركية - اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة، مركّزاً على ما يمكن أن يقدمه الجانب الاميركي من دعم للتوجهات الحكومية الجديدة.

وشكر سلام أعضاء الكونغرس الأميركي على الوقوف إلى جانب لبنان على مختلف الصعد، وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية. كما شدد على حرص الحكومة على ضرورة إنهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
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