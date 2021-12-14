في عكار... جريح بحادث سير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق بلدة خريبة الجندي في عكّار، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة النارية بجروح ورضوض وقد تولى مسعفو الصليب الاحمر نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة.