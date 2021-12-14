لبنان

لجنة التربية أقرت اقتراحي قانونين بتعديل مناهج التعليم العام

Lebanon 24
14-12-2021 | 07:14
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 عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها في العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، في حضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ومقرر اللجنة النائب أسعد درغام والنواب: نثولا صحناوي، ادكار طرابلسي،علي خريس،انطوان حبشي، محمد الحجار، غازي زعيتر، أكرم شهيب وعدنان طرابلسي.
 
كما حضر الجلسة مديرة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان السيدة ناتالي ريشا، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية الانسة سارة سنجر. 
 
وتم درس ومناقشة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وقد اقرت اللجنة معدلا: اقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة،الروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نقولا صحناوي واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان) المقدم من النائبين أيوب حميد وغازي زعيتر.
 
وارجأت اللجنة البحث  في مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8538  تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي"، الى جلسة ستعقد في الاسبوع المقبل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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