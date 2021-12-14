لبنان

مع تخطي الدولار الـ28000.. محلات أقفلت أبوابها بوجه الزبائن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2021 | 07:24
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مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث تخطى خلال ساعات ما بعد الظهر الأولى الـ28 الف ليرة مقابل كل دولار، قام أصحاب عدد من المحال التجارية الصغيرة مثل الميني ماركت ومحال بيع الفواكه والخضار وبعض السوبرماركت، بإقفال ابوابهم تخوفاً من مزيد من الارتفاع في سعر الصرف.

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