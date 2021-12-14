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لبنان
إحالة مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل على الاجهزة الامنية
Lebanon 24
14-12-2021
|
07:26
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ النيابة العامة التمييزية أحالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي.
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