لبنان

إحالة مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل على الاجهزة الامنية

Lebanon 24
14-12-2021 | 07:26
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ النيابة العامة التمييزية أحالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي.
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