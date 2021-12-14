سفير لبنان في الامارات استقبل دبوسي وأثنى على مشاريع غرفة طرابلس الكبرى

استقبل سفير لبنان في دولة الامارات المتحدة فؤاد دندن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي يقوم بزيارة عمل الى الامارات لطرح المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الغرفة في طرابلس الكبرى.وقد عرض دبوسي مع السفير دندن للاوضاع الاقتصادية في لبنان عموما وفي طرابلس والشمال خصوصا، مؤكدا ان "النهوض بلبنان يحتاج الى مشاريع كبرى لها امتداد الى المنطقة بكاملها، ومنها المنظومة الاقتصادية في طرابلس الكبرى".وقد اثنى السفير دندن على الجهود التي تبذلها غرفة طرابلس، مبديا "استعداده لتقديم كل الدعم من خلال وجوده في دولة الامارات".