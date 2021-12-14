المفتي دريان استقبل المدير العام لوزارة العدل وبحث مع سلوم في البطاقة الدوائية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اليوم، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وبحث معه في الشؤون القضائية والأوضاع العامة.واستقبل المفتي دريان وفدا من "جمعية بيروت منارتي" برئاسة المحامي مروان سلام الذي "وضع إمكانات الجمعية بتصرف دار الفتوى الحاضنة لجميع اللبنانيين".وأكد سلام "ان الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية لمساعدة أهل بيروت المحتاجين تهدف الى تعزيز اللحمة وتوطيد العلاقة الأخوية الإنسانية انطلاقا من ترسيخ مفهوم الرحمة والمحبة والتعاون بين كل المواطنين".وشدد على "ان العمل الوطني هو واجب على كل مواطن خصوصا في هذه الظروف الصعبة والأليمة التي يمر بها الوطن". ودعا أهل السلطة في لبنان الى "مخافة الله والرأفة بالناس في معيشتهم وعدم المتاجرة بلقمة عيشهم التي لم يترك ارتفاع سعر الدولار لهم لا ابيض ولا اصفر".أضاف سلام: "وأكد لنا مفتي الجمهورية أن ما يجري من تفلت لسعر صرف الدولار لأمر خطير يهدد امن الناس وعيشهم. وهذا يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة من قبل المسؤولين قبل فوات الأوان".نقابة الصيادلةكما استقبل المفتي دريان وفدا من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلوم الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا بزيارة سماحة المرجع الوطني والديني الكبير، واستعرضنا معه المشاكل كافة التي يعانيها المواطنون والصيادلة معا، وأكد لنا دعمه وإعجابه الكلي بالدور الذي تقوم به نقابة صيادلة لبنان بالدفاع عن حق المواطن بالحصول على دواء جيد وأهمية دور الصيدلة الأساسي في المنظومة الصحية وصمام الأمان للدفاع عن هوية لبنان الدوائية، كذلك أكد لنا دعمه للبطاقة الدوائية التي تتيح للمواطن الحصول على الدواء من داخل الصيدليات".