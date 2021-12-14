لبنان

المفتي دريان استقبل المدير العام لوزارة العدل وبحث مع سلوم في البطاقة الدوائية

Lebanon 24
14-12-2021 | 08:12
A-
A+
Doc-P-896880-637750915540557688.PNG
Doc-P-896880-637750915540557688.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اليوم، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وبحث معه في الشؤون القضائية والأوضاع العامة.
 
واستقبل المفتي دريان وفدا من "جمعية بيروت منارتي" برئاسة المحامي مروان سلام الذي "وضع  إمكانات الجمعية بتصرف دار الفتوى الحاضنة لجميع اللبنانيين".
 
وأكد سلام "ان الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية لمساعدة أهل بيروت المحتاجين تهدف الى تعزيز اللحمة وتوطيد العلاقة الأخوية الإنسانية انطلاقا من ترسيخ مفهوم الرحمة والمحبة والتعاون بين كل المواطنين".
وشدد على "ان العمل الوطني هو واجب على كل مواطن خصوصا في هذه الظروف الصعبة والأليمة التي يمر بها الوطن". ودعا أهل السلطة في لبنان الى "مخافة الله والرأفة بالناس في معيشتهم وعدم المتاجرة بلقمة عيشهم التي لم يترك ارتفاع سعر الدولار لهم لا ابيض ولا اصفر".
 
أضاف سلام: "وأكد لنا مفتي الجمهورية أن ما يجري من تفلت لسعر صرف الدولار لأمر خطير يهدد امن الناس وعيشهم. وهذا يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة من قبل المسؤولين قبل فوات الأوان".
 
نقابة الصيادلة
كما استقبل المفتي دريان وفدا من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلوم الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا بزيارة سماحة المرجع الوطني والديني الكبير، واستعرضنا معه المشاكل كافة التي يعانيها المواطنون والصيادلة معا، وأكد لنا دعمه وإعجابه الكلي بالدور الذي تقوم به نقابة صيادلة لبنان بالدفاع عن حق المواطن بالحصول على دواء جيد وأهمية دور الصيدلة الأساسي في المنظومة الصحية وصمام الأمان للدفاع عن هوية لبنان الدوائية، كذلك أكد لنا دعمه للبطاقة الدوائية التي تتيح للمواطن الحصول على الدواء من داخل الصيدليات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2021-12-14
11:30 | 2021-12-14
11:21 | 2021-12-14
11:05 | 2021-12-14
10:48 | 2021-12-14
10:43 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website