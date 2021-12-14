"التفاهم قائم بشكل تام مع ميقاتي"... عون: أؤيد الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون نقيب المحررين جوزيف القصيفي مع وفد من المجلس الجديد للنقابة، وأجرى معهم حواراً تناول شؤون الساعة والتطورات الراهنة.

وقال عون أمام وفد نقابة المحررين "أؤيد الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها، ولا يمكن الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البتّ بها".

وأكّد أنّ "التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهناك امور يجب ان تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع حزب الله".

وأعلن عون أنّ "الانتخابات ستحصل، وغيّرتُ تاريخ إجرائها لتحصل في أيار 2022، وسنتفق على ذلك".

وأضاف: "لم نمدّ يدينا الى المال العام، وما من أحد يستطيع مدّ يده الى الخزينة الاّ من يحكمها ومن يحميه"، وسأل: "هل تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة هو لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه تجربة الى الندوة البرلمانية؟"