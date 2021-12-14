لجنة تكنولوجيا المعلومات اقرت اقتراح قانون تدريس مادة المعلوماتية في مراحل التعليم العام

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب نقولا صحناوي وحضور الاعضاء، وباشرت البحث في اقتراح القانون الرامي الى تدريس مادة المعلوماتية في حلقات ومراحل التعليم العام.وبعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة، أقر الاقتراح معدلا باجماع النواب الحاضرين.